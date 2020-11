Bebe Rexha: „Nur noch gute Vibes, nur noch Liebe“

Mit feuerroten Haaren und klarem Kopf nimmt sich Bebe Rexha ganz schön was vor. Was genau, verriet sie in ihrem aktuellen „Instagram“-Beitrag.

Zu einem Bild, dass die Sängerin top gestylt in cooler Pose zeigt, schrieb sie: „Mir ist heute etwas in den Sinn gekommen. Ich werde nicht mehr länger meine Energie für Leute aufbringen, die mir nichts zurückgeben oder mich nie aufbauen. Nicht eine Spur. Nur noch gute Vibes. Nur noch Liebe. Entweder du ziehst mit mir mit oder ich schiebe dich beiseite.“

