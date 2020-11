Bebe Rexha tritt auf

Online-Events sind momentan die einzige Möglichkeit für Künstlerinnen und Künstler, um Auftritte zu haben. Und auch die Fans freuen sich für diesen Ersatz von Live-Shows. Das nutzt jetzt auch Bebe Rexha. Sie hat eine Überraschung für ihre Fans.

Via „Instagram“ kündigte die 31-Jährige jetzt an: „Rexhars! Die Tickets für mein Online-Akustik-Konzert gibt es jetzt zu kaufen.“ Zu sehen ist das Konzert am 18.12. bei „LiveXLive“ um drei Uhr nachts deutscher Zeit.

Bebe Rexha will übrigens nur noch gute Vibes und Liebe.

Foto: (c) PR Photos