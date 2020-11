Beyoncé braucht eine Auszeit

Beyoncé braucht eine Verschnaufpause.

Das hat die 39-Jährige im Interview mit der „Vogue“ verraten, am Rande des Shootings für die Dezember-Ausgabe. Sie sagte: „Seitdem ich 15 Jahre alt bin, bin ich in der Musik-Industrie und die ganze Welt schaut mir zu, wie ich non-stop Projekte raushaue (…) Es war belastend und hektisch.“ Besonders die Ereignisse in diesem Jahr haben die Sängerin zu dieser Entscheidung bewegt. Sie sagte weiter: „Ich habe gelernt, dass meine Stimme klarer ist, wenn ich ruhig bin.“ Deshalb will sie ihr Leben nun entschleunigen, Stress vermeiden und die Zeit mit ihrer Familie wieder wertschätzen.

Keine Panik: Beyonce wird nicht in den Künstler-Ruhestand gehen! Wenn ihr Akku wieder aufgeladen ist, wird sie zurückkommen, wie sie im Interview erklärte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos