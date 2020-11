Beyoncé ergreift im US-Wahlkampf doch noch Partei

Beyoncé hat sich im US-Wahlkampf lange bedeckt gehalten. Doch jetzt hat sie in letzter Minute doch noch Partei ergriffen – und zwar für Joe Biden.

Die Diva postete auf „Instagram“ ein Schwarz-Weiß-Bild von sich. Die Sängerin trägt darauf einen Mundschutz mit dem Logo von Joe Biden und Kamala Harris. Außerdem trägt sie einen Hut mit einem „Ich habe gewählt“-Sticker darauf. In der Bildunterschrift schrieb sie: „Raff dich auf, Texas.“ Ein klarer Appell an ihren Heimatstaat, heute (03.11.) noch wählten zu gehen.

Texas geht seit Jahrzehnten an die Republikaner und gehört somit nicht zu den sogenannten „Swing States“ – also Bundesstaaten, in denen es über Jahre hinweg zu engen Wahlergebnissen zwischen Demokraten und Republikanern kommt und die eine Präsidentschaftswahl entscheiden können.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos