Im Juli hat Billie Eilish ihre letzte Single „my future“ veröffentlicht und jetzt folgt die Nächste.

Via „Instagram“ verkündete die 18-Jährige, dass ihre Fans gar nicht mehr lange darauf warten müssen. Sie schrieb: „Neue Single ‚Therefore I Am‘ ist am 12. November draußen. Ich freue mich so sehr auf diese eine.“ Dabei postete sie das Cover der Single.

Mit ihren 18 Jahren ist Billie Eilish übrigens die jüngste Interpretin eines „Bond“-Songs.

Foto: (c) Landmark / PR Photos