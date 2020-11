Billie Eilish und das völlig andere Album

Das zweite Album von Billie Eilish hätte völlig anders geklungen, wenn es keine Pandemie gegeben hätte.

Gegenüber „Apple Music“ sagte sie: „Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Musik, die ich mache. Ich liebe ‚Therefore I Am‘ [aktuelle Single]. (….) Ich kann es nicht erwarten, bis die Leute das Album hören, an dem wir gerade arbeiten. Es ist, oh mein Gott.“ Weiter meinte sie noch: „Wir reden die ganze Zeit darüber, wie scheiße dieses Jahr für viele Menschen ist und wie sehr ich mir wünschte, ich hätte das Jahr gehabt, dass ich geplant hatte mit Tour und so, doch so hätte ich nie dieses Album gemacht. Ich hätte irgendetwas gemacht, aber es wäre komplett anders gewesen. Es ist nicht so, als würden wir Songs über die Quarantäne machen. Unsere Einstellung ist einfach eine andere, die wir so nicht gehabt hätten.“

Mit „Therefore I Am“ hat Billie Eilish erst kürzlich einen Vorgeschmack auf dieses Album geliefert.

Foto: (c) PR Photos