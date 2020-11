„Blossoms“: Doku und neues Album

„Blossoms“ haben nicht nur ein neues Album in der Pipeline, sondern auch eine Dokumentation. Der Film mit dem Titel „Back To Stockport“ läuft ab dem 08. November auf Amazon Prime.

Frontmann Tom Odgen sagte dem „Daily Star“ dazu: „Wir haben mit Charlie [Watts, Regisseur] immer mal wieder gearbeitet. Als sich also die Möglichkeit ergab, etwas über Homecoming-Show in Stockport zu machen, haben wir die Chance genommen.“ Über das neue Album sagte er: „Was in der Welt vor sich gegangen ist, hat mich nachdenklicher gemacht. (…) In den Songs, die wir bisher gemacht haben, schaue ich auf meiner Zwanziger und das Leben, das ich für mich gewählt habe, zurück.“

Die Dokumentation „Back To Stockport“ ist am 07. November übrigens auch für 24 Stunden auf „YouTube“ verfügbar.

Foto: (c) Landmark / PR Photos