Nach dem völlig überraschenden Tod seines Sohnes Bobby Jr. äußerte sich Sänger Bobby Brown jetzt gegenüber „TMZ“:

„Bitte betet für meine Familie. Der Verlust meines Sohnes zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben hat meine Familie am Boden zerstört. Mir fehlen die Worte, um den Schmerz zu erklären.“

Bobby Jr. starb wurde am 18.11. leblos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden.

Foto: (c) Koi Sojer / PR Photos