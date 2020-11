„Bon Jovi“ veröffentlichen Konzertfilm

Es gab zwar 2020 neue „Bon Jovi“-Musik, doch die geplante Tour musste leider ausfallen. Doch jetzt hat sich die Band etwas einfallen lassen, um ihren Fans die neue Musik präsentieren zu können.

Am Freitag (27.11.) gibt es exklusiv und kostenlos auf der „Facebook“-Seite der Band den Konzertfilm „On A Night Like This – Bon Jovi 2020“. Schlag Mitternacht deutscher Zeit läuft das Event in der Nacht von Freitag auf Samstag an. Einen Vorgeschmack teilten „Bon Jovi“ schon jetzt via „Twitter“. Sie schrieben: „Verpasst nicht die Premiere!“

„Bon Jovi“ haben die Veröffentlichung ihres 15. Studioalbum „2020“ übrigens verschoben, um mehr Reflektionen rund um das ungewöhnliche Jahr 2020 zuzulassen.

Foto: (c) Universal Music