Bonez MC macht jetzt erstmal längeren Feierabend

Bonez MC legt das Mikro aus der Hand und wird zum Vollzeit-Papa – und das mitten in der Erfolgswelle. Der Hamburger Rapper hat binnen sechs Wochen gleich zwei Alben rausgebracht. „Hollywood“ am 11. September – das sogar Platz eins der deutschen Charts landete – und „Hollywood Uncut“ am 30. Oktober. Trotzdem ist jetzt erstmal Schluss.

Via „Instagram“ verkündete er: „Ich mache Feierabend für dieses Jahr und widme mich den wichtigen Dingen im Leben. Familie und Gesundheit.“ Da wird sich seine achtjährige Tochter Tyga sicher freuen.

Bonez MC’s Single „Angeklagt“ thront aktuell – im Gegensatz zum Album, das diesen Platz nach einer Woche wieder räumen musste – an der Spitze der Charts.

Foto: (c) Pascal Kerouche / 187 Strassenbande