Bow Anderson polt transportierte Gefühle um

Bow Anderson blickt auf ihre musikalischen Wurzeln zurück. Dazu veröffentlicht die Sängerin eine reduzierte Coverversion des „Tears For Fears“-Hit „Everbody Wants To Rule The World“, berichtet „Universal Music“.

Anderson sagte dazu: „Ich kenne den Song noch aus meiner Kindheit. Mein Vater spielte ihn immer wieder zuhause ab. Vor allem der Text ist spannend, da jeder die Bedeutung anders interpretieren kann. Gerade in der heutigen Zeit erscheint vieles davon aktuell und wichtig. Wenn ich einen Song covere, will ich die transportierten Gefühle umpolen. Diese Herausforderung macht es erst richtig interessant. Durch die Reduzierung auf Gesang und Klavier konnte so der Text in den Vordergrund gestellt werden.“

Bow Anderson arbeitet aktuell übrigens an neue Songs, die nächstes Jahr erscheinen sollen.

Foto: (c) Universal Music