Brad Pitt hat Spaß

Ende August kamen erste Spekulationen auf, Brad Pitt hätte etwas mit dem deutschen Model Nicole Poturalski. Jetzt soll alles schon wieder vorbei sein. Das haben zumindest Insider behauptet.

Beziehungsstatus hin oder her, Brad Pitt scheint es gerade wirklich gut zu gehen. Zumindest wirkt er auf aktuellen Fotos richtig happy. Paparazzi-Bilder, die „US Weekly“ vorliegen, zeigen den Schauspieler dabei, wie er Lebensmittel an Familien mit geringem Einkommen in LA ausliefert. Der 56-Jährige scheint dabei eine Menge Spaß zu haben, zumindest hat er ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Brad Pitt hat übrigens ein gemeinsames Filmprojekt mit Oprah Winfrey am Start.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos