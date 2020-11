Brad Pitt hilft – Er verteilt Lebensmittel!

Brad Pitt hat in Los Angeles Lebensmittel an bedürftige Familien in Los Angeles verteilt.

Der 56-jährige Schauspieler wurde diese Woche mit einer schützenden Gesichtsbedeckung gesehen, als er einkommensschwachen Familien in lokalen Wohnprojekten half. Bilder des Hollywood-Stars zeigen ihn lächelnd, wie er Kartons mit Lebensmitteln aus Lastwagen auslädt und die in der Schlange wartenden Menschen begrüßt.

Bereits im Juli wurden Brad Pitt und der Bassist der Red Hot Chili Peppers, Flea, dabei gesehen, wie sie während der Corona-Pandemie in Watts – einer Stadt im südlichen Zentrum von Los Angeles – Lebensmittel an Familien verteilten.

Foto: (c) PR Photos