Britney Spears: Fans bezweifeln ihre Aussage

Britney Spears geht es gut und sie ist so glücklich, wie noch nie in ihrem Leben. Zumindest behauptet das die Sängerin selbst in einem „Instagram“-Video.

Ihre Fans konnte sie damit jedoch nicht überzeugen. In den Kommentaren zu dem Clip schreiben sie nämlich unter anderem: „Ich glaube das nicht. Du siehst total verängstigt aus.“ Und: „Das kaufe ich dir nicht ab. Wenn es wirklich stimmt, dann gehe live.“

Britney Spears selbst hat bisher auf diese Kommentare noch nicht reagiert.

