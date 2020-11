Bruce Springsteen: „Wir haben in so kurzer Zeit so viel verloren“

Bruce Springsteen macht kein Geheimnis daraus, dass er Donald Trump überhaupt nicht leiden kann. Deshalb hat er jetzt, knapp eine Woche vor der Wahl am 3. November noch einmal dazu aufgefordert, Trump aus dem Amt zu wählen.

Auf „Twitter“ veröffentlichte er dazu eine Audio-Datei eines Gedicht der Künstlerin Elayne Griffin Baker. Das Gedicht beschreibt, welchen Schaden Trump während seiner vier Jahre als Präsident angerichtet hat. Zum Beispiel heißt es in einem Vers: „Wir haben die kulturellen Aspekte unserer Gesellschaft, die Amerika so großartig machen, verloren.“ Springsteen hob insbesondere diese Zeilen hervor: „Wir sind verloren. Wir haben in so kurzer Zeit so viel verloren.“ Dazu schreibt er noch: „Am 3. November, wählt sie raus.“

Nicht zum ersten Mal nutzt Springsteen auch seine eigene Radiosendung „From My Home To Yours“ auf „SiriusXM“, um seinem Ärger Luft zu machen. In Folge sechs kritisierte er das Verhalten des Präsidenten in der Corona-Pandemie und forderte ihn persönlich auf, „eine verdammte Maske“ aufzusetzen.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos