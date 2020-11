„BTS“ bekommen für „Dynamite“ erste große Grammy-Nominierung

„BTS“ sind in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ für einen Grammy nominiert. Damit sind sie in der gleichen Kategorie, wie Lady Gaga, Taylor Swift und Justin Bieber. Für die K-Pop-Band ist das nicht irgendeine Nominierung, sondern die erste große Anerkennung ihrer Musik in Amerika. Die Freude darüber dürfte riesig gewesen sein. Im kürzlich erschienen „Esquire“-Interview haben „BTS“ noch von dem Award geträumt. Sie sagten: „Wir würden gerne nominiert werden. Die Grammys sind der letzte, finale Teil der gesamten amerikanischen Reise.“

„Best Pop Duo/Group Performance“ – alle Nominierten im Überblick:

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – „Un Dia (One Day)“

Justin Bieber feat. Quavo – „Intentions“

„BTS“ – „Dynamite“

Lady Gaga & Ariana Grande – „Rain on Me“

Taylor Swift feat. „Bon Iver“ – „exile“

