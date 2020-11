Burna Boy kündigt Live-Stream aus London an

Für 18.11. kündigt Burna Boy eine Livestream-Show an!

Wie „Warner“ berichtet, wird der nigerianische Superstar am 18.11. aus der O2 Academy Brixon in London ein Live-Konzert streamen. Los geht’s um 21 Uhr und Tickets gibt’s zum Preis von umgerechnet 13,83 Euro unter wwww.universe.com. Via „Instagram“ schrieb der Musiker: „Ich kann es kaum erwarten, mit MelodyVR aus London zu Euch zu kommen. Diese virtuelle Show kommt direkt aus dem Herz und geht an meine Freunde auf der ganzen Welt. Es wird doppelt so nah, doppelt so realistisch und doppelt so groß sein.“

Burna Boy hat übrigens am 14. August sein neues Album „Twice As Tall“ veröffentlicht.

Foto: (c) Warner Music