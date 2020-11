Bushido: „Leute, was ist eigentlich in eurem Leben falsch gelaufen?“

Seit Bushido sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat, befindet sich der Rapper in Quarantäne. Doch er hat einen Weg gefunden, sich in dieser Zeit zu beschäftigen und auch über das Virus aufzuklären. Auf „Instagram“ berichtet er in täglich Vlogs über seine Symptome und feuert gegen Verschwörungstheoretiker, die nicht glauben, dass er die Krankheit hat.

Jetzt geriet Bushido tatsächlich für sein T-Shirt in die Kritik der Fans. Warum? Weil auf dem Shirt die Regenbogenflagge abgebildet war, das Symbol der LGBTQ-Bewegung. Dazu sagte er jetzt auf „Instagram“: „Wie viele Menschen sich darüber aufregen, dass ich hier dieses T-Shirt anhabe und so. Wo ich mir denke: ‚Leute, was ist eigentlich in eurem Leben falsch gelaufen, Alter? Was ist wirklich falsch gelaufen?‘“

Für Bushido scheint es unvorstellbar, wie Leute im Jahr 2020 andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung noch diskriminieren könnten.

Foto via PGM