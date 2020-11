Busta Rhymes wäre fast an Polypen gestorben

Am 30.10. hat Busta Rhymes sein aktuelles Album „Extinction Level Event 2: The Wrath Of God“ veröffentlicht.

Wie „musikexpress“ berichtet, verriet der Musiker jetzt in einem Interview mit Van Jones, im Rahmen seiner Promo-Tour, dass er fast wegen Polypen gestorben sei. Er sagte: „Es fing damit an, dass ich im Auto einschlief und merkwürdig schnarchte. Zum Schluss versuchte ich zu inhalieren, aber konnte es nicht mehr (…) Mein Sohn hatte unglaubliche Angst und sprach mit der Security darüber. Er hatte solche Angst mit mir direkt darüber zu sprechen, dass er es mit einer anderen Person tun musste. Das hat mich völlig fertig gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich meinen Sohn fallen lasse. Genauso wie viele andere Menschen auch.“ Zeitweise brachte der Rapper aufgrund seiner schlechten Angewohnheiten mehr als 150 Kilo auf die Waage. Außerdem hatten sich Polypen in seinem Hals festgesetzt, die schon 90 Prozent seiner Atemwege blockiert hatten. Der Arzt habe zu dem 52-Jährigen dann gesagt: „Wenn ich Sie jetzt nach Hause schicke und Sie unter einer Klimaanlage schlafen und schließlich eine Erkältung bekommen, werden auch die restlichen 10 Prozent blockiert. Wenn das passiert, werden Sie heute Nacht sterben.“ Der Weckruf hat wohl gewirkt, der Musiker hat seine Gewohnheiten drastisch veränderte.

Das Album „XTINCTION LEVEL EVENT 2: THE WRATH OF GOD“ ist bereits in der Top 10 der US-amerikanischen Album-Charts gelandet.

Foto: (c) RobinLori / PR Photos