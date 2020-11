Camila Cabello: „Nur ein entspannter Morgenspaziergang“

Gut, dass Camila Cabello eine große Portion Humor besitzt.

Die Sängerin wollte eigentlich nur ganz ruhig am Morgen mit den Hunden spazieren gehen, doch offenbar hatte einer ihrer Vierbeiner etwas anderes im Sinn. In ihrer „Instagram Story“ postete Cabello ein Video, in dem sie mit zwei Hunden an der Leine die Straße entlangläuft, während hinter ihr ihr Freund Shawn Mendes mit einem weiteren Hund nachkommt. Plötzlich reißt sich der eine Hund los, doch Cabello kann ihn gerade noch einfangen. Diese Chance nutzt der andere Vierbeiner, um wegzulaufen und mit einem Pudel zu spielen. Die 23-Jährige versucht verzweifelt, den Hund wieder einzufangen. Nach einer Weile gelingt es ihr auch. Den Clip selbst betitelt Cabello mit den Worten: „Nur ein entspannter Morgenspaziergang.“

Camila Cabello hat sich kürzlich übrigens erst von ihrer langen Mähne getrennt.

