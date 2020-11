Camila Cabello: So stolz auf Shawn Mendes

Shawn Mendes hat mit seiner Netflix-Dokumentation „Wonder“ nicht nur seine Fans restlos begeistert, sondern auch seine Freundin Camila Cabello.

Auf „Instagram“ schrieb sie: „Es ist verrückt, sich ins Bett zu legen und das im Fernseher zu sehen! Das ist mein bester Freund! Ich liebe dich, Shawn Mendes und bin so stolz auf dich, wie verletzlich und wunderbar und offen und ehrlich du in dieser Dokumentation und in jedem Moment bist. Du inspirierst mich dazu, dasselbe zu machen. Danke für deine Magie. Glückwunsch, meine Liebe!“

Shawn Mendes und Camila Cabello genießen die gemeinsame Zeit in der Isolation übrigens sehr.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos