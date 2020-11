Cardi B in „Snapchat“-Doku

Cardi B wird in der Dokureihe „Queen of Stylez“ auf „Snapchat“ auftauchen. Mit dabei sein werden auch Paris Hilton, Karrueche Tran, Mulatto, Flo Milli, De’Arra, Kash Doll und Nikita Dragun. Denn sie haben eins gemeinsam: die Hairstylistin Tokyo Stylez zaubert ihnen die schönsten Firsuren. Und die zeigt in ihrer neuen Dokureihe, was sie drauf hat.

Doch es geht um viel mehr als das. In der offiziellen Pressemitteilung dazu heißt es: „Tokyo braucht ihre engsten Freunde, um durch ihr hektisches Leben zu kommen, das durch ihre plötzliche Berühmtheit noch intensiver geworden ist. Dazu kommt: Nicht jeder hat sich vollständing an ihre Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau gewöhnt. In Tokyos neuer Welt kommt sie oft an Kreuzungen, an denen sie neu definiert, wer ihre wahre Familie ist.“

Die erste Folge hatte gestern (21.11.) auf „Snapchat“ Premiere feiern.

