Cardi B stoppt Scheidung

Ja, nein, doch nicht! Bei Cardi B und Offset geht es hin und her. Erst im September hatte die Rapperin die Scheidung eingereicht. Doch nur kurz darauf sind die beiden wieder zusammengekommen und nun scheint es so, als sei die Auflösung der Ehe auch vom Tisch: Cardi zieht ganz offiziell ihren Scheidungsantrag zurück. Das berichtet „TMZ“. In dem Bericht heißt es, Cardi habe Unterlagen beim Gericht von Georgia eingereicht, um ihren vorangehenden Antrag auf Scheidung wieder zurückzuziehen.

Auf „Twitter“ hatte Cardi vor Kurzem auch erklärt, warum sie diesen drastischen Schritt gegangen ist: „Ich habe die Scheidung eingereicht, um ihm eine Lektion zu erteilen.“

Vor Kurzem hat Cardi B auf „Instagram“ übrigens mehr geteilt, als die wollten.

Foto: (c) LVN / PR Photos