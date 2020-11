Ein paar Knöpfe drücken, singen und übereinanderlegen – so einfach und schnell entsteht ein Song von Charlie Puth.

Gezeigt hat der 28-Jährige das jetzt in einem „Instagram“-Video. Darin tippt er auf verschiedenen E-Pianos, singt „Hör nicht auf das, was andere Menschen sagen“ und zeigt am Ende das fertige Produkt. Dazu schreibt er: „Etwas cooles.“

Charlie Puth macht übrigens auch gemeinsame Sache mit Alicia Key und John Legend.

Foto: (c) Warner Music