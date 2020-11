Chiara Castelli und der sehr persönliche Song

Diesen Moment wünscht sich wirklich keiner im Leben: Auf einmal steht der Ex wieder vor einem. Und genau über diesen Moment singt Chiara Castelli in ihrer aktuellen Single „Look So Good“.

Laut „Warner Music“ sagte sie dazu: „Der Song ist sehr persönlich. Er beschreibt die Phase nach einer Trennung, in der man denkt, dass man die Person, von der man sich getrennt hat, nicht mehr in seinem Leben braucht. Aber dann läuft man ihr plötzlich über den Weg und merkt, wie viele Gefühle man doch noch mit demjenigen verbindet.“

„Look So Good“ ist die erste von mehreren Singles, die Chiara in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlichen wird.

Foto: (c) Martin Eklund / Warner Music