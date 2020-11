Chris Stapleton: Sein neues Album „Starting Over“

Im September hat er es bereits angekündigt, gestern (13.11.) ist es endlich soweit: Das neue Album „Starting Over“ von Chris Stapleton erscheint, berichtet „Universal Music“.

In der Pressemitteilung des Labels heißt es dazu: „Auf dem neuen Album sind vierzehn Song, die die einfachsten Freuden und ernsthaftesten Kämpfe des Lebens thematisieren. Das daraus entstandene Album – zeitlos und zeitlos – spricht und transzendiert den aktuellen Moment auf unvorstellbare Weise. Ein packendes Werk eines faszinierenden Künstlers.“

Hier die Tracklist:

1. “Starting Over”

2. “Devil Always Made Me Think Twice”

3. “Cold”

4. “When I’m With You”

5. “Arkansas”

6. “Joy of My Life”

7. “Hillbilly Blood”

8. “Maggie’s Song”

9. “Whiskey Sunrise”

10. “Worry B Gone”

11. “Old Friends”

12. “Watch You Burn”

13. “You Should Probably Leave”

14. “Nashville, TN“

