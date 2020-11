Chrissy Teigen: „Ich befinde mich in einer depressiven Trauerphase“

Chrissy Teigen hat das wohl Schlimmste, das einer Mutter passieren kann durchmachen müssen. Sie und ihr Ehemann John Legend verloren ihren Sohn, den sie Jack nennen wollten. Verständlich, dass die 34-Jährige in letzter Zeit etwas ruhiger auf Social Media ist.

Ihre Fans machten sich bereits Sorgen um die zweifache Mama, aber die beruhigte ihre Community nun und schrieb ganz ehrlich auf „Twitter“: „Ich schreibe momentan nicht so viel, weil ich mich ehrlich gesagt in einer depressiven Trauerphase befinde. Aber macht euch bitte keine Sorgen, denn ich habe sehr viel Support um mich herum, damit es mir bald besser geht.“ Auch die Scherze sind ihr nicht gänzlich entgangen. So fügt sie ihrem Post hinzu: „Sie rufen dann an, wenn ich repariert bin, und ihr könnt mich dann abholen kommen.“

Chrissy Teigen und John Legend haben die Asche ihres Babys zu sich nach Hause geholt.

