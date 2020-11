Chrissy Teigen: Tattoo für ihren verstorbenen Sohn

Anfang Oktober haben Chrissy Teigen und John Legend ihr Baby in der 20. Schwangerschaftswoche verloren.

Im Gedenken an ihr Söhnchen hat sich die 34-Jährige jetzt ein Tattoo mit dem Namen ihres Sternenkinds stechen lassen: Via „Twitter“ teilte sie ein Foto, auf dem der Unterarm zu sehen ist, knapp unterhalb der Hand ist der Name „Jack“ zu lesen. Den Namen hatten sie dem Baby schon während der Schwangerschaft gegeben.

Der Name ihres toten Söhnchens steht nah bei einem anderen Tattoo, dessen Anfang ebenfalls auf dem Foto zu erkennen ist. Letztes Jahr hatte sich Teigen die Namen ihres Mannes und ihrer beiden Kinder Luna Simone und Miles Theodore auf den Arm stechen lassen.

