Clou Simon widmet seiner Lieblings-Insel einen Song

Der Stuttgarter Sänger und Songschreiber Clou Simon verbringt aktuell seinen Urlaub auf Gran Canaria. Aber einfach so Urlaub machen, das kommt für den Musiker nicht in Frage. Prompt widmete er seiner Lieblings-Insel seinen neuen Song „Ohh, Gran Canaria“.

Wer den ohrwurmverdächtigen Hit hören will, muss sich diesen bei den Radiosendern wünschen, denn Clou Simon setzt auf Exklusivität. Den Song gibt’s also auch nicht zum Download. Via „Facebook“ postete er einen kurzen „YouTube“-Trailer des Songs. Wer die Kanareninsel ebenfalls zu seinen Lieblingsorten zählt oder sich in der kalten und dunklen Jahreszeit einfach den Sommer ins Haus holen will, wird das Lied lieben.

Wer sich aktuell auf Gran Canaria befindet, kann den Song auch live sehen und hören. Clou Simon gibt dort noch bis 05.12. verschiedene Auftritte, bei denen er auch seinen neuen Song performt.

Foto: (c) LooMee TV