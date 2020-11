Clueso battlet sich mit Nico Santos um 1Live Krone Award

Nico Santos wünscht sich dieses Jahr so sehr, dass er endlich mal einen 1Live Krone Award gewinnt. Bisher ist er nämlich immer leer ausgegangen – im Gegensatz zu seinen Konkurrenten. Deswegen fordert er sie auf, dass sie ihre Fans bitten, alle für ihn zu stimmen.

Doch so einfach will es ihm Clueso nicht machen. In seiner „Instagram Story“ meinte der Musiker zu seinem Kollegen: „Nico, das ist Games of Thrones und ich bin der Kronenkönig. Und wenn du so liebst fragst, dann wird das nichts.“ Stattdessen will Clueso von seinem Kollegen gedisst werden, so wie er es auch mit ihm machte. Und Santos kommt dieser Aufforderung nach und nach ein paar Battlerunden via „Instagram“ meinte Clueso letztendlich: Also votet für Nico Santos. (…) Er hat es schon achtmal probiert.“

Ob das auch funktioniert hat, wird sich am 21. November zeigen.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Vertigo Berlin / Universal Music