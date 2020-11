Clueso: „Neuer Song im Kasten“

Erst vor knapp einem Monat hat Clueso eine neue Single veröffentlicht und schon ist die nächste fertig. Das hat der Sänger via „Instagram“ verraten. Und nicht nur das: er scheint auch direkt ein paar Textzeilen verraten zu haben.

Zu einem Bild von sich schrieb der 40-Jährige: „‘Vieles war so schwer, manches so leicht, aber du warst immer dabei.‘ Neuer Song im Kasten! Freut Euch, das Ding wird so nice und ein bisschen Emo – Bald dazu mehr!!“

Anfang November hat Clueso übrigens das Musikvideo zu seiner Single „Aber Ohne Dich“ gedreht.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music