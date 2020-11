Corona-Thriller „Songbird“ vom Michael Bay erntet harsche Kritik

Der erste Trailer des von Michael Bay produzierten Corona-Thrillers „Songbird“ hat teilweise heftige Kritik geerntet. Verständlich, denn „Songbird“ zeigt eine Welt vier Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, in der das Virus zu einer noch tödlicheren Version mutiert ist, das Militär Erkrankte aus ihren Wohnungen zerrt und entweder in Lager steckt oder gänzlich verschwinden lässt. Wer erkrankt, hat eine Fifty-Fifty-Chance, zu überleben – die Corona-Opferzahl beträgt in dem Streifen weltweit 110 Millionen.

Im Kommentarbereich des bei „YouTube“ veröffentlichten Trailers finden sich wenig überraschend teils vernichtende Reaktionen auf „Songbird“. So schreibt eine Person: „Bay hat nicht einmal ein halbes Jahr warten können, ehe er sich am Leid der Corona-Pandemie bereichert.“ Ein anderer Kommentar lautet: „Der Film ist geschmacklos, unangebracht und erstaunlich dumm und „der Beweis dafür, dass Hollywood die ekelhafteste, niederträchtigste und unsensibelste Industrie der Welt ist.“

Ein konkretes Startdatum für „Songbird“ wurde zwar noch nicht bekanntgegeben, im Trailer heißt es jedoch „Coming Soon“ – auch wenn wirklich niemand darauf zu warten scheint.

