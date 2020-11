Cro mit neuem Song „DICH“

Cro hat es wieder getan: Seit vorgestern (20.11.) gibt es einen neuen Song von dem 30-Jährigen.

In „DICH“ singt er: Alle die bunten Farben die ich seh‘, seit es dich gibt, yeah. Du bist so besonders, denn du nimmst dich nicht so wichtig, yeah. Hör nie auf dich zu ändern, momentan ist alles richtig. Du sagst: ‚Niemand ist für immer, wir sind nur ’n schönes Blitzlicht.‘“ Via „Instagram“ schrieb er: „Nach ‚ICH DU WIR BABY‘ jetzt überall online: ‚DICH‘.“ Außerdem fragte er: „Wie findschsss?“ Ein Fan antwortete: „Ich findschsss toll!“

Cro beschäftigt sich übrigens mit dem Nachthimmel.

Foto: (c) Universal Music