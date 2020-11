Das sind die Corona-Hits

Die Coronapandemie hält die Menschen weltweit weiter fest im Griff. In Deutschland gilt ab Montag (02.11.) ein erneuter „Lockdown Light“. Das einzig Erfreuliche an der ganzen Situation ist wohl der größtenteils doch optimistische Umgang der Menschen mit dem Virus. Trotz Abstandsregeln und anderen Einschränkung gilt überwiegend noch das Motto: „Wir machen das Beste daraus.“ Das zeigt auch die große Zahl an witzigen, versuchsweise erbaulichen Songs zur aktuellen Situation. Die Redaktion von „Musik Express“ hat sich die Mühe gemacht und diese Titel in einer Liste zusammengefasst – mit Aufrufzahlen und Zitaten.

Hier sind die besten 20 Corona-Hits 2020:

1. Vengaboys – „Zoom, Zoom, Zoom, Zoom“

Aufrufe: 84.000

Zitat: „Zoom, zoom, zoom, zoom / I’m stuck here in my room”

2. Dieter Hallervorden – „Corona Song“

Aufurfe: 800.000

Zitat: „Kommt ein kleines Virus uns zu nah / dann steh‘n wir wie die letzten Deppen da“

3. IMARKKEYZ – „Cardi B Coronavirus Remix Video“

Aufrufe: 3,1 Millionen

Zitat: „Guess what bitch! Coronavirus!”

4. „Diese Typen“ – „Treffen Verboten – Die Prinzen Parodie“

Aufurfe: 42.000

Zitat: „Das Tindermatch, der Fußballclub und Kino ist versaut / Treffen ist bei uns nicht erlaubt“

5. Max Giesinger – „Nie Stärker als jetzt“

Aufrufe: 672.000

Zitat: „Wir waren nie stärker als jetzt / Lass die Ängste besiegen“

6. „Silbermond“ – „Machen wir das Beste draus“

Aufrufe: 2,24 Millionen

Zitat: „Rücken wir die Herzen eng zusammen / Machen wir das Beste draus“

7. „Höhner“ mit Freunden – „Zeit für Menschlichkeit“

Aufrufe: 260.000

Zitat: „Eins können wir jetzt zeigen / Zusammenhalt der wird bleiben“

8. „Fury in the Slaughterhouse“ & „WDR4“ – „Time to wonder“

Aufrufe: 180.800

Zitat: „Mann muss mit allem rechnen / auch mit dem Guten / in diesem Sinne passt auf euch auf / und bleibt gesund“

9. „Tocotronic“ – „Hoffnung“

Aufrufe: 208.500

Zitat: „Ein kleines Stück Lyrics and Music / Gegen die Vereinzelung“

10. Edgar Wasser – „Hypochonder“

Aufrufe: 262.500

Zitat: „Hoff, die Emeukal reichen bis zum meinem Todestag / doch könnt auch sein, dass ich bloß eine Erkältung hab“

11. „Systemrelevant“ – „Ein Mini-Musical von zu Hause“

Aufrufe: 67.300

Zitat: „Nur Kühlschrank und Katze“

12. „My Corona“

Aufurfe: 2,13 Millionen

Zitat: „Corona-Virus is SO HOT right now! Let’s go to China and shoot a video!”

13. Chris Mann – „Hello (From The Inside)“

Aufrufe: 13,4 Millionen

Zitat: „Do your fingers hurt from scrolling through the cat memes on your iPhone?”

14. Sven van Thom – „Corona (Alles so wie immer)“

Aufrufe: 5.410

Zitat: „Dein Einkaufskorb verrät mir gleich, wie asozial du bist“

15. Ghen Cô Vy| NIOEH x K.HƯNG x MIN x ERIK – „Washing Hand Song“

Aufrufe: 4,55 Millionen

Zitat: „Don’t touch eyes, nose, mouth”

16. „8KIDS“ – „Stay The F*uck Home“

Aufrufe: 12.400

Zitat: „Zeit für Entschleunigung / seid ihr bereit für die geistige Reinigung? / Diese Menschheit ist das Krankheitsbild“

17. „Corona (Na Na)“ – „Rucka Rucka Ali“

Aufrufe: 3,7 Millionen

Zitat: „China that’s from where Corona comes … / No one suspect me cuz I have small cock”

18. Samy Deluxe

Aufrufe: 47,765

Zitat: „Die Scheiße verbreitet sich wie Corona!“

19. Simon Slomma – „Lockdown“

Aufrufe: 678

Zitat: „Jetzt hat jeder erkannt / Poetry Slam ist nicht systemrelevant“

20. Corona Rap

Aufrufe: 1.671

Zitat: „Abstand, Abstand, Klopapier“

