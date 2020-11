Dave Grohl geht mit seiner Katze Gassi

Katzen brauchen ihren Auslauf und damit der haarige Freund von Dave Grohl diesen bekommt, geht der „Foo Fighters“-Frontmann höchstpersönlich mit der Katze Gassi.

In der „Radio X“ Abendshow sagte er: „Heute ist ein guter Tag. Ich bin früh aufgewacht, bin vor der Sonne aufgestanden, habe ein wenig Kaffee gekocht und bin mit meiner Katze spazieren gegangen.“ Moderator George Godfrey fragte darauf: „Mit einer Katze Gassi gehen? Ist das so ein Ding?“ Grohl antwortete: „Wir haben eine neue Katze, aber wo ich wohne, kann man Katzen nicht wirklich herumlaufen lassen, weil (…) überall Kojoten sind. Also gehe ich mit dieser Katze an der Leine. Und ich bin noch nie mit einer Katze gelaufen. Katzen mögen keine Leinen. Es ist eine Bengalkatze, also ist es im Grunde eine wilde Katze, und sie hasst die Leine und ich hasse es, damit zu laufen! Also weiß ich nicht, was ich tun soll!“

Dave Grohl ist übrigens in dem neuen Song von Stevie Nicks am Schlagzeug zu hören.

Foto: (c) gotpap / PR Photos