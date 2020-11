„Deftones“ kündigen Remix-Ablum „Black Stallion“ an

Die „Deftones“ sind sehr großzügig mit ihren Fans. Erst Ende September haben sie ihr neues Studioalbum „Ohms“ veröffentlicht. Jetzt haben sie ein komplettes Remix-Album für den 11. Dezember angekündigt. Das berichtet „NME“. Auf dem Album, das „Black Stallion“ heißen wird, werden die Songs ihrers Erfolgsalbums „White Pony“ aus dem Jahr 2000 neu aufgelegt. Mit von der Partie sind große Namen, wie Robert Smith von „The Cure“, Mike Shinoda von „Linkin Park“, Clams Casino, Squarepusher und viele mehr. Auf „store.maniacsonline.com.au“ kann das Album vorbestellt werden. Einen Vorgeschmack haben die „Deftones“ bereits veröffentlicht. Auf „YouTube“ sogar schon mit Video gibt es den „Knife Prty“-Remix von „Purity Ring“ zum reinhören und Anschauen.

Hier die Trackliste von „Black Stallion“:

1. Feiticeira – Clams Casino Remix

2. Digital Bath – DJ Shadow Remix

3. Elite – Blanck Mass Remix

4. RX Queen – Salva remix

5. Street Carp – Phantogram Remix

6. Teenager – Robert Smith Remix

7. Knife Prty – „Purity Ring“ Remix

8. Korea – Trevor Jackson Remix

9. Passenger – Mike Shinoda remix

10. Change (In The House Of Flies) – Tourist Remix

11. Pink Maggit – Squarepusher Remix

Foto via PGM