Demi Lovato: Das steckt hinter ihrer neuen Frisur

Demi Lovato hat ihre Fans vor ein paar Tagen mit einer drastischen Typveränderung überrascht. Was genau dahinter steckt, das hat jetzt ihre Hairstylistin Amber Maynard Bold verraten.

Gegenüber „Page Six“ sagte sie: „Wenn man sein Haar so drastisch verändert, geht es darum, so zu sich selbst zu stehen, wie man es nicht erwartet hätte. Ich mache Demis Haare jetzt schon seit über zehn Jahren, ich kenne mich also schon damit aus und habe schon einige Veränderungen mit ihr gemacht. Das hier ist die größte bisher. Sie ist einer der wenigen Menschen, die so gut wie jeden Look tragen kann. Dieser Look ist eine direkte Wiedergabe, wer sie ist und wie sie sich fühlt.“ Demi Lovato trägt jetzt eine blonde Kurzharrfrisur mit Undercut.

Die Transformation kommt nach der Trennung von Demis Verlobten Max Ehrich.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos