Demi Lovato: „Ich habe etwas getan“

Vor wenigen Tagen hat Demi Lovato auf ihren „Instagram“-Fotos noch lange, blonde Haare. Doch in ihren neusten Beiträgen zeigt sich die 28-Jährige in einem ganz neuen Look. Sie hat sich nämlich die Haare abgeschnitten. Doch noch nicht genug Mut, sie hat sich auch getraut, einen Undercut zu rasieren.

Bei „Instagram“ teilte sie schon mehrere Aufnahmen von der neuen Frisur und schrieb dazu: „Ich habe etwas getan.“

Demi Lovato hat übrigens vor der US-Wahl mehrfach dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen.

Foto: (c) PRN / PR Photos