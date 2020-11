Demi Moore will unbedingt mit einer hochwertigen Serie ins Fernsehen

Demi Moore hegt den Wunsch ins Fernsehen zu kommen und am liebsten würde sie in einer TV-Serie mitspielen.

In einem Interview mit dem „OK!“-Magazin erklärt die 57-Hollywood-Schauspielerin: „Das Format, mit dem ich mich am besten auskenne, ist auf jeden Fall Film. Da liegt auch meine Leidenschaft. Aber eine Sache, bei der ich bisher keine Erfahrung sammeln konnte und die ich wirklich gerne machen würde, wäre eine langfristige, hochkarätige TV-Serie mit acht bis zehn Episoden – einfach Serien, die mit schöner Cinematografie produziert werden“. Sollte sie den Sprung ins Fernsehen schaffen, würde Demi außerdem gerne mit mehr Frauen zusammenarbeiten. Sie erzählt weiter: „Ich weiß für mich selbst, dass eine der Sachen, auf die ich mich gerne konzentrieren würde, die ist, mehr gemeinsam mit Frauen was zu machen.“

Einen Fernsehjob kann Demi zwar noch nicht feiern, dafür aber ein neues Lebensjahr. Am Samstag (14.11.) wurde sie 58 Jahre alt.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos