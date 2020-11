Deutsche Album-Charts: „Die Ärzte“ fallen

„Die Ärzte“ müssen in dieser Woche ihre Pole Position in den Offiziellen Deutschen Album-Charts räumen. Ihre Platte „Hell“ fällt auf die Zwei, berichtet „GfK Entertainment“. Den Thron schnappt sich hingegen Bonez MC, wie auch schon in den Single-Charts. Sein neuestes Werk „Hollywood Uncut“ steigt direkt auf der Eins ein.

Bruce Springsteens „Letter To You“ fällt um eine Position und landet auf dem Bronze-Rang. Amy MacDonald hingegen kann sich mit „The Human Demands“ neu auf der Vier platzieren.

Ebenfalls neu steigt Monika Martin mit „Ganz Still“ auf der Fünf ein.

Foto: (c) Nela König