Deutsche Single-Charts: Bonez MC bleibt an der Spitze

Bonez MC gibt in dieser Woche den Thron in den Offiziellen Deutschen Single-Charts nicht wieder her. Sein Song „Angeklagt“ bleibt weiterhin die Nummer eins, berichtet „GfK Entertainment“.

Lune hingegen steigt mit „Gebe auf.“ ganze fünf Positionen nach oben und holt sich Silber. 24kGoldn und Iann Dior müssen deswegen mit „Mood“ weichen und fallen auf die Drei. Azet und Capital Bra können sich mit „B.L.F.L.“ neu auf der Vier platzieren.

Und das Schlusslicht bilden wie in der Vorwoche Internet Money, Gunna, Don Toliver und NAV mit ihrem Hit „Lemonade“.

Foto: (c) Pascal Kerouche / 187 Strassenbande