Diane Kruger möchte Donald Trump im Gefängnis sehen

Diane Kruger wünscht sich nichts sehnlicher, als Donald Trump im Gefängnis zu sehen.

Die Wahlamerikanerin freute sich sehr über die Wahlniederlage des noch amtierenden US-Präsidenten und schrieb auf „Instagram“: „Hoffen wir nur, dass er für seine Taten und Lügen zur Verantwortung gezogen wird. Ich hoffe, das Justizsystem wird nicht ruhen, bis er im Gefängnis ist!“

Neben Kruger posten auch unzählige US-Promis sich die Erleichterung über den Wahlausgang in den USA von der Seele – und bestätigen damit, was der „President-elect of the United States“ Joe Biden in seiner ersten Rede nach dem Wahlsieg am Samstag sagte: „Überall auf der Welt Freude, Hoffnung und Vertrauen in das Morgen.“

