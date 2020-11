Dizzee Rascal: Zurück mit neuem Album

Drei Jahre lang hat sich Dizzee Rascal Zeit gelassen, doch vorgestern (30.10.) ist es endlich soweit, es erscheint sein neues Album „E3 AF“, berichtet „Universal Music“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Damit unterstreicht Dizzee seinen Status als Künstler, der eng verbunden ist mit dem Sound von East London und mit seinem Stil seit Jahren zu den Machern der Szene gehört. (…) Es ist sein erstes Album, das vollständig in Großbritannien geschrieben, aufgenommen und produziert wurde, seit mehr als einem Jahrzehnt.“

Hier die Tracklist:

1. God Knows

2. That’s Too Much

3. L.L.L.L. (Love Life Live Large)

4. Body Loose

5. You Don’t Know

6. Energies + Powers

7. Eastside

8. Act Like You Know

9. Don’t Be Dumb

10. Be Incredible

Foto: (c) Landmark / PR Photos