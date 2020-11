Dolly Parton: Ihr Weihnachtsalbum „A Holly Dolly Christmas“

Dolly Parton stimmt auf die besinnliche Zeit ein: Die Country-Sängerin bringt gestern (13.11.) ihre Weihnachtsalbum „A Holly Dolly Christmas“ heraus, ihre erste Weihnachtsplatte seit 30 Jahren. Und Parton selbst ist ganz begeistert davon.

Laut „Warner Music“ sagte sie dazu: „Ich habe mich in meiner ganzen Karriere noch nie so sehr auf ein Projekt gefreut wie auf mein ‚Holly Dolly‘-Weihnachtsalbum. Ich singe mit einigen der größten Künstler aller Zeiten unsere Lieblingsklassiker zu Weihnachten sowie einigen neue, von mir selbst geschriebenen Lieder. Ich hoffe, wir alle haben dieses Jahr ein Holly-Dolly-Weihnachten.“

Hier die Tracklist:

1. Holly Jolly Christmas

2. Christmas Is (feat. Miley Cyrus)

3. Cuddle Up, Cozy Down Christmas (feat. Michael Bublé)

4. Christmas On The Square

5. Circle Of Love

6. All I Want For Christmas Is You (feat. Jimmy Fallon)

7. Comin‘ Home For Christmas

8. Christmas Where We Are (feat. Billy Ray Cyrus)

9. Pretty Paper (feat. Willie Nelson)

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

11. You Are My Christmas (feat. Randy Parton)

12. Mary, Did You Know?

Foto: (c) PR Photos