Donald Trump erklärt sich zum Wahlsieger: Reaktionen der Stars dazu

Die US-Präsidentschaftswahl hat Donald Trump gewonnen. Zumindest behauptet dies der amtierende Potus selbst, obwohl die Stimmauszählung noch gar nicht abgeschlossen ist [Stand: 04.11., 13:10 Uhr].

Die Stars sind wenig beeindruckt von Trumps Aktion. Halsey beispielsweise schrieb auf „Twitter“: „Trump verdreht an diesem Punkt praktisch die Logik, so wie er es braucht. (…) Er sagt, dass die Leute, die für Biden stimmen, seine Unterstützer das Wahlrecht entziehen. Er veranstaltet einfach nur Lärm.“ Cardi B postete ein Video auf „Instagram“, in dem sie sagt: „Trump hat gerade seine Rede beendet. Er schaut so orange und total entnervt aus.“ „Star Wars“-Schauspieler Mark Hamill schrieb auf „Twitter“: „Es ist so komisch, einen autoritären Menschen zu haben, der die Demokratie untergräbt.“

Viele Stars haben sich im Vorfeld übrigens für Joe Biden als Präsidenten ausgesprochen.

Foto: (c) Jerome Lynch / PR Photos