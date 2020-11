Drake als Barack Obama?

Was für eine Ehre für Drake, wenn der ehemalige Präsident sagt, dass der Rapper ihn in einem Film darstellen darf. So geschehen ist es in der neuesten Folge von „360 With Speedy Morman“, als Barack Obama gefragt wird, ob er Drake erlauben würde, ihn zu spielen.

Obama antwortete: „Ich würde es so sagen – Drake scheint in der Lage zu sein, alles zu tun, was er will. Ich meine, er ist ein talentierter Bruder. Wenn die Zeit gekommen ist und er bereit ist, hat Drake – und das ist noch wichtiger – die Zustimmung meines ganzen Haushaltes. Malia und Sasha wären damit einverstanden.“

Drake hat übrigens irgendetwas für den 18. Dezember geplant.

