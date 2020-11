Drake hinterfragt Relevanz der Grammys

Selten gab es zu den Nominierungen der Grammys so viel Unmut, wie dieses Jahr. The Weeknd wurde nicht nominiert und fordert mehr Transparenz bei der Auswahl der Nominierten, Justin Bieber wurde zwar nominiert, nur in der – seiner Meinung nach – falschen Kategorie.

Einer, den das Ganze nicht so aufwühlt, ist Drake. Er hat die Relevanz der Awardshow in seiner „Instagram“-Story hinterfragt. Er schrieb: „Wir sollten damit aufhören, es jedes Jahr zuzulassen, über diese Trennung von wirkungsvoller Musik und diesen [nominierten] Künstlern schockiert zu sein. Ich habe auch gesagt, dass The Weeknd ganz sicher entweder für sein Album oder Song dabei ist, genauso wie ich das für zahllose andere Künstler schon gesagt habe, und nie passiert es auch so. Da sind zu viele fehlende Namen, um sie aufzuzählen.“ Ein paar verlinkte Drake dann aber doch in seiner Story – Künstler wie Lil Baby, Pop Smoke and Popcaan.

Nicki Minaj hat Drakes Statement auch in ihrer „Insta“-Story geteilt.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos