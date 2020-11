Drake und die geheimnisvolle Ankündigung

Irgendwas kommt da von Drake am 18. Dezember, aber was ist es?

Sicher ist, dass es irgendwas mit dem Sportartikelhersteller Nike zu tun hat. Via „Instagram“ teilte der Rapper nämlich ein kurzes Video, das mit dem Loko der Firma und dem Veröffentlichungsdatum endete. In der Bildunterschrift markierte Drake ein Profil, das mit dem 18. Dezember als Benutzername gestartet wurde. Die private Seite „12.18.2020“ hat die Worte „Coming …“ in der Biografie.

Dass Nike und Drake zusammenarbeiten, ist schon länger kein Geheimnis. Erst kürzlich haben sie eine Kollektion veröffentlicht, um die bevorstehende Veröffentlichung seines Album „Certified Lover Boy“ zu feiern, das im Januar 2021 erscheinen soll. Und auch in seinem Musikvideo zu „Laugh Now Cry Later“ spielt Nike eine große Rolle.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos