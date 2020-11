„Dresdner Kreuzchor“ und Freunde: „Das große Adventskonzert“ als Corona-Version

Da dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie das traditionelle große Adventskonzert im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion nicht stattfinden kann, gibt es einen kleinen Ersatz: Das Studioalbum „Das große Adventskonzert“ erscheint am 27. November, berichtet „MCS“. Darauf enthalten sind aufwendig produzierte Songs vom Dresdner Kreuzchor, die unterstützt werden von Peter Maffay, Camilla Nylund, Samuel Koch, Sabrina Weckerlin, Klaus Florian Vogt und Tine Thing Helseth. So gibt es diese Weihnachten doch ein Stück Normalität.

Hier die Tracklist:

01. Tochter Zion, freue dich

02. Feliz Navidad

03. In dulci jubilo

04. Sind die Lichter angezündet

05. Nu tändas tusen juleljus

06. Let It Snow / Santa Claus Is Coming to Town (Medley)

07. Herbei, o ihr Gläub’gen

08. Lasst uns lauschen

09. Sleigh Ride / Jingle Bells (Medley)

10. Hark! The Herald Angels Sing

11. Ihr Kinderlein kommet

12. Nessaja (Ich wollte nie erwachsen sein)

13. Abendsegen

14. Joy to the World

15. Laudate Dominum

16. Es ist ein Ros‘ entsprungen

17. Marshmallow World

18. O Holy Night

19. Petit Papa Noël

20. All I Want for Christmas

21. Leise rieselt der Schnee

22. Joseph, lieber Joseph mein

23. Ave Maria

24. Stille Nacht, heilige Nacht

25. Die Weihnachtsgeschichte

26. O du fröhliche

Foto: (c) Anders Ortner / PGM