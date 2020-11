Drew Barrymore hat noch an ihrem dritten Ehe-Aus zu knabbern

Von 2012 bis 2016 war Drew Barrymore mit dem Kunsthändler Will Kopelman verheiratet, dann ging die Ehe in die Brüche. Auch heute noch hat die Schauspielerin daran zu knabbern.

In der „Today“-Show sagte sie im Interview mit US-Moderator Willie Geist: „Ich habe die Scheidung nicht gut verkraftet. Es hat mich schwer getroffen.“ Auch sei sie noch nicht darüber hinweg. Sie sagte weiter: „Ich weiß nicht, wie ich mich wieder jemanden öffnen soll.“ Schließlich sei es so, als ob sich eine Tür geschlossen habe. Weiter fügte sie hinzu: „Ich glaube, ich habe genauso viel Angst davor, eine neue Liebe zu finden, als keine zu finden.“

Die Schauspielerin erklärte auch, dass lange gedauert habe, bis sie erkennen konnte, was auch richtig gelaufen ist in ihrer Ehe: „Denn als wir uns scheiden ließen, fühlte es sich so an, als wäre einfach alles falsch gelaufen.“ Doch dann habe sie gemeinsam mit der Familie ihres Ex-Mannes eine wichtige Entscheidung getroffen, und zwar zusammen zu halten und eine Einheit zu bilden. Sie sagte weiter: „Das ist, denke ich, was man eine Familie nennt.“

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos